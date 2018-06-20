البابا فرنسيس أكد لرئيس الجمهورية مواصلة العمل مع لبنان من أجل خدمة السلام والحوار والعدالة في العالم

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أكد البابا فرنسيس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه يصلي إلى الرب كي يدعم جهوده ويلهم مسيرته على رأس الدولة اللبنانة. وجدد الأب الأقدس في رسالة للرئيس عون رداً على تهنئته بالذكرى الخامسة لاعتلائه السدة البابوية، محبته للبنان واللبنانيين، ووجه اليهم بركته الرسولية.

وجاء في رسالة البابا فرنسيس: "إني إذ أعبر لكم عن عميق مودتي، أكل الأم اللبنانية وأبناءها إلى عناية القدير، وأوكله شعوب الشرق الأوسط كافة وأرفع من اجلهم الدعاء بأزمنة سلام".

وأكد البابا في برقيته "أن المناسبة تتيح له التأكيد على تصميم الكرسي الرسولي على مواصلة العمل مع بلادكم من أجل خدمة السلام والحوار والعدالة في العالم".





الوزير سيزار ابي خليل

على صعيد آخر شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وديبلوماسية تناولت الاوضاع الداخلية والتطورات الاقليمية.

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل يرافقه السيد كميل انطوان ابي خليل، واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز ولاسيما اقرار خطة الاستكشاف الخاصة بحقول النفط على البلوكين 4و9.

كما اعلم الوزير ابي خليل رئيس الجمهورية بالقرار الذي اتخذه بالانتقال كليا من المازوت الاحمر الى المازوت الاخضر مع نهاية شهر تموز المقبل، نظرا للمفاعيل البيئية الايجابية المترتبة عن ذلك بسبب الفرق بين نسبة الكبريت المرتفعة في المازوت الاحمر والنسبة المنخفضة في المازوت الاخضر .





النائب جان عبيد

نيابياً، اجرى الرئيس عون جولة افق مع النائب جان عبيد تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الاخيرة والمستجدات الإقليمية.





حاكم مصرف لبنان

وعرض الرئيس عون الوضع المالي في البلاد مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي اطلعه على نتائج عملية بيع سندات " يوروبوند" التي تمت بنجاح ووفرت سيولة تؤمن حاجات لبنان المالية.

وقال الحاكم سلامة: " لقد اعلمت فخامة الرئيس بثبات الاستقرار النقدي واستمراره ولاسيما الليرة اللبنانية، وان لبنان بقي بمنأى عن الازمات التي حصلت في عدد من الاسواق الناشئة حولنا، وان الفوائد مستقرة بعد ارتفاعها، والوضع التمويلي جيد والسيولة متوافرة لتأمين حاجات القطاعين العام والخاص".

واضاف الحاكم سلامة: "اعلمت فخامة الرئيس ان هناك في الخارج نظرة مستقرة الى مستقبل لبنان كما عبرت عنها مؤسسات التصنيف".





سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية

واستقبل الرئيس عون سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السفير محمد فتحعلي لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وانتقاله الى وزارة الخارجية الايرانية. وقد شكر الرئيس عون السفير فتحعلي على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية- الايرانية وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.





عائلة الامام المغيب السيد موسى الصدر

وفي قصر بعبدا، رئيسة الهيئة الادارية لمؤسسات الامام الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين مع افراد العائلة الذين شكروا الرئيس عون على مواساته بوفاة شقيق الامام المغيب السيد موسى الصدر المرحوم علي السيد صدر الدين الصدر.