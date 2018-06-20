برنامج زيارة ميركل إلى لبنان

تقوم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على رأس وفد من رجال الاعمال بزيارة عمل الى لبنان تستمر يومين، تقابل خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة الملكف سعد الحريري وتجري معهم محادثات تتناول الاوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.