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بو صعب: لننتظر حتى هذا الموعد

20
JUNE
2018
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بوصعب لـ "الحياة": "لن أتكهّن بتوقيت ولادة الحكومة"، كاشفاً أن "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يعود مساء اليوم إلى لبنان وسيتكثّف العمل غداً وبعد غد على رغم زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل". وتوقّع "عملاً جدياً حتى نهاية الأسبوع وسيتبيّن إذا كانت الأمور سهلة أو معقّدة أو سريعة أو بطيئة، وسيتضّح إلى أين ستذهب الأمور".

ويؤكد أنه "لغاية اليوم لم نصل إلى مرحلة العقد، فالرئيس الحريري لم يصل بعد إلى تصوّر جدي لتشكيل الحكومة لنرى إذا كان تشكيلها معقّداً. وهو ما زال في طور دراسة كيف يمكن أن يقدّم أفضل صيغة تكون حائزة على توازن". وعن العقد التي يمكن أن تواجه التشكيل، يجيب: "بدك ليلى عبداللطيف". وشدد على أن "التيار الوطني الحر" لم يدخل بعد في موضوع الحقائب، وما زلنا نناقش التشكيلة، إذا كانت حكومة مؤلفة من 30 وزيراً أو من 24 وزيراً، كل حكومة سيكون لديها معايير، والمعايير التي سيضعها الحريري وتطبّق على الجميع بالطريقة ذاتها سنقبل بها".

الحياة
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