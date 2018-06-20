living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان: بين الانقاذ والاعدام (بقلم النائب ابراهيم كنعان)

20
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أهم ما ينتظره اللبنانيون بعد الانتخابات النيابية الاخيرة هو انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال عودة الثقة بلبنان عبر تحقيق أمرين ومن دون تأخير:

 

الأول حكومة قادرة ببرنامجها وأعضائها.

 

والثاني إصلاحات تحترم وعود الدولة اللبنانية والتزاماتها تجاه العالم الخارجي ("روما" و"سيدر") كما تجاه اللبنانيين (موازنة 2018).

 

أولاً: الحكومة القادرة

 

لمواجهة الوضع الحالي الاستثنائي، لا بد من نوع آخر من الحكومات، أي غير التي اعتاد سياسيو لبنان تأليفها والتي ارتكزت على محاصصة من دون أفق ورؤية، أي ببرامج إنشائية تقوم على تسويات لغوية، وتضم وزراء غالباً ما يأتون من دون تجارب في الشأن العام ليحوّلوا وزاراتهم والإدارة اللبنانية إلى حقل تجارب. أما النتيجة فهي أمامنا: عجز وفساد وهدر واستدانة بلغت أرقاماً قياسية.

 

فلبنان اليوم محكوم بالإعدام إذا لم يكمل إنجاز ما عليه من أولويات طال انتظارها. وكان قد بدأ بإرساء أسسها بتسوية وطنية تاريخية أدت إلى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، وتابعها بموازنتين وقانون انتخاب وانتخابات نيابية، من الضروري أن تُستكمل - كي لا تذهب هدراً - بحكومة استثنائية تفي بالوعود الرسمية. فقد شبع العالم من المناكفات والصراعات السلطوية بين المسؤولين الذين استنفدوا رصيده وتعاطف الداخل والخارج معه.

 

لذلك، فالمطلوب أولاً وسريعاً تأليف حكومة استثنائية بوزرائها، وبيان وزاري لا يشبه ما سبقه بِشَيْء، لا بل يشكل انقلاباً على الشكل والمضمون السابق، فلا نقرأ فيه إلا ما تمّ الاتفاق عليه من إنجازات ووسائل تحقيقها بفترات زمنية واضحة، من خطة عودة النازحين السوريين الى بلدهم والكهرباء والنفايات والقروض السكنية والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المنتجة، إلى اجراءات الحدّ من الهدر وضرب الفساد (لا سيما من خلال إقرار قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية) ومكننة قصور العدل وايلاء المعضلة التربوية الاهتمام المطلوب.

 

ثانياً: الإصلاحات المطلوبة

- أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي السابق 37 بنداً إصلاحياً مع موازنة 2018 والتزمت الحكومة تنفيذها، من أهمها وضع سقف للاستدانة، ومراقبة تنفيذ القروض والهبات مسبقاً من قبل ديوان المحاسبة واللجنة المالية البرلمانية، وتطبيق قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص، وتعيين مجالس الادارة للمؤسسات العامة والهيئات الناظمة ووقف التوظيف في الإدارة مهما كان شكله (في الملاك، أو بالتعاقد، أو بالساعة، أو بالفاتورة...) الى حين اجراء مسح شامل للملاك الرسمي وتحديد حاجاته، اضافة الى تحديد الكثير من أماكن الهدر كالجمعيات الوهمية والابنية المستأجرة، اضافة أيضاً الى:

 

- الإنماء المتوازن بحسب أولويات المناطق.

 

- اللامركزية الإدارية الموسعة والتنمية المحلية.

 

- نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة.

 

- العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والاستشفائية والمستفيدين منها والجهات الضامنة.

 

- العلاقة بين المدارس الخاصة والهيئة التعليمية فيها والتلامذة وأوليائهم.

 

- تنفيذ خطة الكهرباء بكاملها.

 

- تنفيذ السدود والبحيرات الجبلية.

 

- مشكلة النفايات والصرف الصحي.

 

- متابعة ملف منح الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.

 

لذلك، المطلوب ثانياً تنفيذ الإصلاحات للاستفادة من الدعم الدولي ووقف المسار الانحداري للاقتصاد والمالية العامة.

 

لقد أسس لبنان في بداية العهد، وعلى رغم العوائق والثغرات والصراعات التي اعترضته، لتحقيق الاولويات الإنقاذية، فهل يعي البعض خطورة الوضع ويسرع في الإنقاذ قبل الإعدام؟

النهار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout