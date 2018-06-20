شتم المدعي العام

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تعرض المدعي العام المالي علي إبراهيم ورئيس بلدية رأس بعلبك دريد رحال، خلال جولتهما للكشف على جدران دعم مجرى السيل لـ«شتائم» من قبل عدد من شبان البلدة، وذلك على أثر التحقيقات التي فُتحت من قبل النيابة العامة المالية في قضايا فساد في تنفيذ تعهدات جدران الدعم لمجرى سيل رأس بعلبك، الذي تناولته «الأخبار» في عددها الصادر يوم الاثنين ١٨ حزيران. وعُرف من بين الذين أطلقوا الشتائم بحق القاضي إبراهيم ورئيس البلدية شقيق رئيس بلدية رأس بعلبك السابق ب. ع وإ. م ، وآخرون من المقربين من النائب ألبير منصور والمتعهد ابن البلدة حسان بشراوي. واعتدى الشبان على عضو البلدية رامي أنطون وشقيقه هاني أنطون بالضرب، وعُلم أن رحال وأنطون تقدما بدعوى قضائية في وقت لاحق.