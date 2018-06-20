عناوين الصحف ليوم الأريعاء 20 حزيران 2018

الأخبار: حلّ العقد الداخلية ينطلق اليوم
«التركستاني» يستعدّ: نحو «الجهاد ضد البوذيين»؟
البناء: غرق سعودي إماراتي في مستنقع الحُدَيْدة رغم مزاعم النصر... مئات القتلى وعشرات الآليات
الجنوب السوري والاستعداد للحسم مع تعثّر التسوية... وتوافق رعاة أستانة مع دي ميستورا
الناشف: تمثيلنا في الحكومة حق طبيعي... ومراد لوزيرَيْن عن «النواب السنة» خارج المستقبل
اللواء: مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا
8 آذار يطالب بوزيرين محاصصة المستقبل.. والنزيف حول الجوازات الإيرانية إلى مجلس الوزراء
الجمهورية: التأليف أمام عقبات عصية على الحل
المستقبل: «التحالف العربي» يُحرر مطار الحديدة ويقطع طريق صنعاء
النهار: لقاء في باريس وتحرّك داخلي لتذليل العقد
الديار: الحريري «غير مبال» بتأليف الحكومة والاشتراكي : «لا عقدة درزية بل عقدتهم»
the daily star: Efforts to form govt to go into full swing
l'orient le jour: Gouvernement : En attendant Hariri, on joue les prolongations