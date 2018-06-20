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عناوين الصحف ليوم الأريعاء 20 حزيران 2018

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الأخبار: حلّ العقد الداخلية ينطلق اليوم

«التركستاني» يستعدّ: نحو «الجهاد ضد البوذيين»؟

 




البناء: غرق سعودي إماراتي في مستنقع الحُدَيْدة رغم مزاعم النصر... مئات القتلى وعشرات الآليات
الجنوب السوري والاستعداد للحسم مع تعثّر التسوية... وتوافق رعاة أستانة مع دي ميستورا
الناشف: تمثيلنا في الحكومة حق طبيعي... ومراد لوزيرَيْن عن «النواب السنة» خارج المستقبل

 

 


اللواء: مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا
8 آذار يطالب بوزيرين محاصصة المستقبل.. والنزيف حول الجوازات الإيرانية إلى مجلس الوزراء

 

 


الجمهورية: التأليف أمام عقبات عصية على الحل

 

 


المستقبل: «التحالف العربي» يُحرر مطار الحديدة ويقطع طريق صنعاء

 

 


النهار: لقاء في باريس وتحرّك داخلي لتذليل العقد

 

 

 

الديار: الحريري «غير مبال» بتأليف الحكومة والاشتراكي : «لا عقدة درزية بل عقدتهم»

 

 

 

the daily star: Efforts to form govt to go into full swing

 

 

 

l'orient le jour:  Gouvernement : En attendant Hariri, on joue les prolongations

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