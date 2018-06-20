أسرار الصحف ليوم الأريعاء 20 حزيران 2018

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الأخبار: علم وخبر



شتم المدعي العام

تعرض المدعي العام المالي علي إبراهيم ورئيس بلدية رأس بعلبك دريد رحال، خلال جولتهما للكشف على جدران دعم مجرى السيل لـ«شتائم» من قبل عدد من شبان البلدة، وذلك على أثر التحقيقات التي فُتحت من قبل النيابة العامة المالية في قضايا فساد في تنفيذ تعهدات جدران الدعم لمجرى سيل رأس بعلبك، الذي تناولته «الأخبار» في عددها الصادر يوم الاثنين ١٨ حزيران. وعُرف من بين الذين أطلقوا الشتائم بحق القاضي إبراهيم ورئيس البلدية شقيق رئيس بلدية رأس بعلبك السابق ب. ع وإ. م ، وآخرون من المقربين من النائب ألبير منصور والمتعهد ابن البلدة حسان بشراوي. واعتدى الشبان على عضو البلدية رامي أنطون وشقيقه هاني أنطون بالضرب، وعُلم أن رحال وأنطون تقدما بدعوى قضائية في وقت لاحق.



قضية عيتاني: لائحة طويلة من المدّعى عليهم





قرر فريق الدفاع عن الممثل المسرحي زياد عيتاني تقديم دعوى شخصية بحق المتسببين بسجنه لأكثر من 3 أشهر، والافتراء عليه عبر تلفيق تهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي له. وقرر فريق الدفاع عن عيتاني ألّا تقتصر الدعوى على المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج حبيش والمقرصن إيلي غبش، إذ ستكون لائحة المدعى عليهم طويلة، لتشمل عدداً آخر من المشتبه فيهم.



ترشيح سيدتين في «المستقبل» للوزارة





ارتفعت أسهم عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، المنسقة العامة لقطاع الاغتراب ميرنا منيمنة، لتولي حقيبة غير خدماتية في الحكومة الجديدة، ويستمر تداول اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن لتولي حقيبة أساسية، بينما يجزم النائب الأسبق مصطفى علوش بأن الحقيبة الوزارية الشمالية ستكون من نصيبه.

أبو فاعور وشهيّب للوزارة





عندما طالب «اللقاء الديموقراطي» رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رسمياً بأن يكون له وحده الحق بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، أرفق ذلك بالمطالبة بوزارتي الصحة والزراعة. وعلم أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في صدد إعادة توزير النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيّب، لكنه لم يبت داخلياً بالاسم الدرزي الثالث المرشح للحكومة.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظت أوساط سياسية تضارب معلومات الكتل النيابية ولا سيما الكبيرة منها، حول المرحلة التي وصلت إليها عملية تشكيل الحكومة. فبينما تُبدي كتل تفاؤلها بتقدّم عملية التشكيل مؤكدةّ أنها باتت في نهايتها، تشير كتل أخرى إلى أن العملية في تراجع مستمرّ وأن ولادة الحكومة ستتأخّر نظراً لتصلّب بعض الأفرقاء بمطالبهم الوزارية وعدم «التزحزح» عنها.



كواليس

توقعت مصادر عراقية متابعة للتحالفات بين الكتل النيابية ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة أن يكون تكتل النصر الذي يتزعّمه رئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي الخاسر الأكبر بعدما بدأ يتفكك وأخذت مكوّناته بالانضمام إلى التكتلات الأخرى. وبعد ثبات فشل مساعيه لتشكيل ثنائي مع تكتل سائرون الذي يقوده السيد مقتدى الصدر. وقالت المصادر إنّ العبادي لن يكون رئيس الحكومة المقبلة ولا شريكاً في تشكيلها بعدما تبيّن أنّ الطلب الأميركي السعودي كان إعادة تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة، لأنّ عنوان الحكومة المقبلة سيكون إخراج الأميركيين من العراق…



اللواء: أسرار

لغز

ينتظر موظفون كبار خروج وزراء حاليين من وزاراتهم، في إطار «تصفية حسابات» متراكمة في السنوات الماضية.



غمز

يُبدي وزير من كتلة ناشطة تشاؤماً إزاء إمكانية كبيرة للتقليع في ولادة وزارة قريبة.



همس

من المتوقع ان ترتفع الأصوات في الأيام القليلة المقبلة، للضغط على الإسراع بتأليف الحكومة أو خيارات أخرى؟

المستقبل: يقال

إنّ ديبلوماسيين عرباً أكدوا خلال مشاركتهم في مناسبة خاصة في بيروت أن الصيف اللبناني هذا العام سيشهد إقبالاً غير مسبوق من السيّاح العرب.



الجمهورية: أسرار



مرونة

تُبدي إحدى الفاعليات في البقاع الشمالي مرونة غير مسبوقة في التعاطي مع الملف الأمني هناك، في وقت كانت لديها تحفظات عدّة في مراحل سابقة.



جهل

لا تزال شخصية بارزة أزيحت أخيراً من الواجهة وكانت قد لعبت دوراً كبيراً في الفترة الماضية تجهل السبب الحقيقي لإزاحتها.



جولات

يحاول نائب جنوبي لم يحالفه الحظ أخيراً في العودة إلى المجلس النيابي التفتيش عن الخطأ الذي أسقطه في الإنتخابات وهو يقوم بجولات على القرى الجنوبية لمعرفة مكامن الخلل.

النهار: أسرار الآلهة

حل وحيد

شركات عقارية كبيرة تتجه الى دفع المصارف نحو حل وحيد يقضي بوضع يدها على العقارات المرهونة لصالحها وبيعها في المزاد العلني.



تفاؤل في الامارات

يتفاءل لبنانيون خيراً في التسهيلات والاعفاءات التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة لتشجيع المستثمرين بعدما تراجع نمو الأعمال في السعودية....



متى يأتينا ماكرون

لوحظ أنه لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان....