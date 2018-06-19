الرئيس عون يزور كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

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منذ توليه سدّة رئاسة الجمهورية يولي الرئيس العماد ميشال عون اهتماماً خاصاً بالقوى الامنية والجيش اللبناني، وفي هذا الاطار زار الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزاف عون في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعدد من كبار ضباط القيادة.

الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جمهوريّة إلى الكلية واطّلع خلالها على سير التعليم العالي واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن أوضاع الكلية وشؤونها.

والتقى الرئيس عون ضباط دورة الأركان الذين سيتخرجون قريباً، مرحّباً بالضباط الأجانب الذين يتابعون الدورة، وأكّد أن المعلومات العسكرية القيّمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تُسهم في رفع المستوى الاحترافي، وتُعزّز القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة، وقد تجلّى ذلك خلال التجربة الفريدة للجيش اللبناني في معركة فجر الجرود، إلى جانب الإنجازات الأمنية على صعيد ملاحقة الخلايا الإرهابية في الداخل:

قائد الجيش شدّد من ناحيته على أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم إذ يساهمون بشكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح، معتبراً أنّ معركة فجر الجرود كانت خير دليل على ذلك:

قائد الكليّة العميد الركن الطيّار بسّام ياسين كان قدّم درعاً تذكارية إلى رئيس الجمهورية شاكراً له الزيارة.