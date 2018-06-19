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جيف على شاطئ جبيل، الـ otv عاينت الموضوع والتقت المعنيين، والقضية سيادية قبل ان تكون بيئية

19
JUNE
2018
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اذا قمت بنزهة على بعض اطراف الشاطئ اللبناني، لظننت انك في احدى المدن الساحلية النموذجية للسياحة. الى ان يرد الى اذنيك خبر العثور على جيفة عنزة بين صخور شاطئ في المنصف تظهرها هذه الصورة التي حصلت عليها ال otv. عندها فقط يتأكد لك أن ما تراه في نزهاتك منقطع عن الواقع وان الحقيقة هي ما تسمعه عن نسب تلوث مرتفعة في الشاطئ اللبناني. ال otv تحدثت الى رئيس بلدية المنصف الذي اكد ان الحادثة حصلت قبل ايام قليلة وان الشاطئ يشهد في كل موسم صيف حوادث مماثلة حيث يعثر على جيف ابقار وماعز

نقيب الغطاسين المحترفين الذي يعيش جزءا لا يستهان من حياته في البحر وتحت المياه، يعتبر ان ما حصل هو انتهاك للمياه الاقليمية اللبنانية لان المصدر هي السفن المحملة من الخارج وانه يجب فتح تحقيق بالموضوع وحجز السفينة المسؤولة، علما ان انتهاكات الشاطئ ليست بجديدة فسبق ان تم العثور على بقرة على شاطئ صيدا واخرى في الصرفند وفي احدى المرات عثر على جثة جنب البحر

تتشابك المسؤوليات بين الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المياه الاقليمية اللبنانية والوزارات المعنية بين بيئة وصحة واشغال. وزير البيئة في اتصال مع ال otv لفت الى الا علم له بالموضوع انما سيباشر بالتحقيق بدء من يوم غد، وزير الاشغال والصحة تعذر التحدث اليهما. اما اذا سألت مختلف المرجعيات السياسية عمن يتحمل المسؤولية الاساسية يكون الجواب: ان في بلد تغيب فيه المحاسبة يصعب ضبط اي مخالفات فكيف بالاحرى اذا حصلت في البحار. فاي صورة يقدمها لبنان للسياح؟

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