بالصور: زيارة فخامة الرئيس عون وقائد الجيش كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

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زار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم، كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزاف عون في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعدد من كبار ضباط القيادة.



الزيارة وهي الأولى من نوعها لرئيس جمهوريّة إلى الكلية اطّلع خلالها الرئيس عون على سير التعليم العالي واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن أوضاع الكلية وشؤونها.



والتقى فخامة الرئيس ضباط دورة الأركان الذين سيتخرجون قريباً، مرحّباً بالضباط الأجانب الذين يتابعون الدورة، وأكّد أن المعلومات العسكرية القيّمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تُسهم في رفع المستوى الاحترافي، وتُعزّز القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة، وقد تجلّى ذلك خلال التجربة الفريدة للجيش اللبناني في معركة فجر الجرود، إلى جانب الإنجازات الأمنية على صعيد ملاحقة الخلايا الإرهابية في الداخل. ثمّ توجّه فخامة الرئيس بالتهنئة إلى ضباط الدورة داعياً إيّاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها، ومتمنياً لهم النجاح في حياتهم العسكرية.



ثم ّقدّم قائد الكليّة العميد الركن الطيّار بسّام ياسين درعاً تذكارية إلى فخامة الرئيس شاكراً إيّاه على الزيارة.



بعد ذلك، تحدّث قائد الجيش إلى الضبّاط المتخرّجين وشدّد على أهمية الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم إذ يساهمون بشكل حاسم في اتخاذ القرار الصحيح، معتبراً أنّ معركة فجر الجرود كانت خير دليل على ذلك.



وفي الختام، توجّه قائد الجيش بالتهنئة إلى الضباط المتخرّجين، متمنياً لهم التوفيق في وظائفهم المستقبلية.