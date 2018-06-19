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تاتش تطرح عرض Nokia 1 المميز لزبائنها المزوّد بالجيل الرابع بسعرٍ تنافسي

19
JUNE
2018
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حزمة جديدة تتضمن 6 أشهر إنترنت بسعة 1GB في الشهر للإستخدام المجاني لوسائل التواصل الإجتماعي مقابل 84 دولار أميركي فقط.


بيروت، 19 حزيران، 2018: طرحت تاتش، الشركة الرائدة في خدمات الهاتف النقّال والبيانات في لبنان، والتي تديرها مجموعة زين، عرضاً مميزاً لزبائنها يتضمن اقتناء هاتف نوكيا 1 الذكي، في إطار حزمة متكاملة مدتها ستة أشهر توفر الإنترنت بسعة 1GB في الشهر الواحد للإستخدام المجاني لوسائل التواصل الإجتماعي مقابل 84 دولار أميركي فقط.

يهدف العرض الجديد المبتكر إلى توفير الفرصة لمزيد من الناس للوصول إلى تكنولوجيا الإتصالات. ولقد تم تصميم هاتف نوكيا 1 الذكي لدعم كافة تطبيقات قنوات التواصل الإجتماعي التي يستخدمها مشغلو الهواتف المحمولة للتواصل بانتظام مع أصدقائهم وعائلاتهم. وسيجذب الهاتف القادمين الجدد إلى عالم التكنولوجيا ويشجعهم على الإنضمام إلى موجة الثورة الرقمية، لاسيما في لبنان، حيث تطمح تاتش إلى تزويد مستخدمي الهواتف المحمولة بأفضل تجربة متوفرة في السوق على صعيد استخدام البيانات المتنقلة العاملة وفق شبكة الجيل الرابع العالية السرعة.

تعليقاً على هذا العرض، قال إمري غوركان الرئيس التنفيذي لشركة تاتش:" إننا على أتمّ الإستعداد دائماً لتلبية إحتياجات زبائننا لاسيما وأنهم محور وركيزة أعمالنا وخدماتنا. مهمتنا لا تزال هي نفسها، وهي تقوم على توفير أفضل تجربة زبائن في السوق لجميع المشتركين. ونتطلع الى توسيع نطاق عملنا ليشمل مجموعة كبيرة من الزبائن من خلال إتاحة الفرصة لهم للشروع في المشاركة في هذه الرحلة الرقمية."

وفي تصريحٍ آخر، قال باتريك حرب، المدير العام لشركة HMD Global في الشرق الأوسط وإيران: " نتطلع في شركة نوكيا لتوفير أجهزة خلوية تطال الجميع وتقدّم لهم كلّ المواصفات التي يتوقّعونها مثل المتانة والسّهولة في الإستعمال. هاتف نوكيا 1 الذّكي عبارة عن دمج الجودة المعهودة والتّصميم بالإضافة الى تشغيله وفق أحدث إصدار لنظام تشغيل أندرويد أوريوTM (Go Edition)، وذلك لمنح جميع مستخدمينا في لبنان تجربة استثنائية. كما وأنّنا سعداء بتعاوننا مع شركة تاتش لإعطاء فرصة للمستخدمين بإمتلاك هاتف نوكيا 1 الذّكي الذي يمكنهم الإعتماد عليه بشكل كامل."

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