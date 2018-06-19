مخزومي: نجد ضرورة لتعاون الجهات الداعمة وفرنسا تحديداً مع المجموعة الاقتصادية التي نحاول تشكيلها في مجلس النواب الجديد

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي السفير الفرنسي برونو في مقر السفارة في قصر الصنوبر. وبحث معه في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، قال مخزومي إن البحث تناول التطورات الإقليمية والساخنة ووضع لبنان في المنطقة. وتابع: بحثنا في المواضيع التي تعني لبنان، مؤكداً أنه مع تأييده مؤتمر "سيدر" الذي رعته فرنسا، بكل ما يعني ذلك من اهتمام باقتصاد لبنان. وأضاف: نحن نجد ضرورة لتعاون الجهات الداعمة وفرنسا تحديداً مع المجموعة الاقتصادية التي نحاول تشكيلها في مجلس النواب الجديد، مع وجود رجال أعمال اقتصاديين من خارج مؤسسات الدولة وليس لهم أي مصالح خاصة في البلد، وذلك من أجل حسن تنفيذ شروط الاصلاحات لا سيما في ما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والشفافية في مختلف المشاريع المدرجة في سيدر وفي ترسية العقود وسواها من المعاملات.



وقال مخزومي أنه تمنى على سعادة السفير تعزيز دور فرنسا، مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشكوراً ضرورة حماية لبنان بالاستمرار في الحفاظ على استقراره السياسي والأمني ونموذج العيش المشترك. وهذا الأمر يتطلب أيضاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بمسؤولية وشفافية تمنح لبنان ثقة أوروبية ودولية كاملة. وأكد أهمية مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وسواها من الملفات السيادية من داخل مجلس النواب لأنه المؤسسة التشريعية، وليس ضمن حوارات من خارج المؤسسات الدستورية، خصوصاً مع وجود مجلس نواب جديد نأمل أن يأخذ دوره كاملاً.