living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزومي للـtayyar.org: لا حكومة في الافق و العوائق خارجية

19
JUNE
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار النائب فؤاد المخزومي قبل ظهر اليوم المجلس الدستوري حيث قدم تصريح بأمواله وممتلكاته أمام المجلس وفور خروجه أكد نائب بيروت الثانية أهمية الخطوة في اطار مكافحة الفساد وتأمين الشفافية في العمل السياسي. وحث النواب الجدد الشروع في تقديم تصاريح عن أموالهم وممتلكاتهم لتفادي الإتهامات الباطلة من هنا وهناك حول سرقات ولمكافحة الفساد بجدية.
 
وحول تشكيل الحكومة، أكد مخزومي لموقع الـtayyar.org، أن هناك العديد من العوائق الخارجية والإقليمية، التي تعيق تشكيل الحكومة. وأشار أن المشكلة لا تكمن في التمثيل السني أو المسيحي أو الدرزي فهذه أمور يمكن حلها وإنما في التوجه السياسي في المنطقة وما هو دور حزب الله في الداخل اللبناني وفي الخارج. وأضاف "الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية فرضت شروط علينا. فهي اذا تريد أن تدعم لبنان تريد بالمقابل اعادة تموضع في السياسة اللبنانية". 
 
وشدد أنه لن يكون هناك من تشكيل للحكومة في الأفق القريب إن لم تحل هذه المسألة فمواقف الأطراف اللبنانية التي تواصلت مع السعودية مأخراً واضحة وهناك محاولة لإعادة احياء محور 14 آذار.
 
وأشار مخزومي أنه في حال فشل احداث اعادة تموضع سياسي في لبنان، سيصار الى تشكيل حكومة لأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل وعلى لبنان أن يفي بإلتزاماته الخارجية لا سيما التزامات لبنان في سيدر 1.
ولفت مخزومي أنه كان من المفضل أن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها من التكنوقراط أقله لمدة عام، وتكون مهمتها تحسين الوضع الإقتصادي والبنى التحتية والسير بالتزامات سيدر1. 
 
وفي الشأن الإقتصادي، تمنى مخزومي من النواب الجدد المنتخبين الذي يتمتعون بخبرة اقتصادية وقد نجحوا في الشأن العام، أن يطبقوا هذه الخبرة في العمل السياسي. "قد نشكل تحالف مع بعض النواب الذين يتمتعون بخبرة اقتصادية للمساهمة في تحسين الوضع الإقتصادي في البلد". وفي الختام شدد أنه يجب أن يكون هناك شفافية في التعاطي لا سيما أن لبنان مقبل على العديد من الإلتزامات المالية تجاه الدول الغربية.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout