مخزومي للـtayyar.org: لا حكومة في الافق و العوائق خارجية

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زار النائب فؤاد المخزومي قبل ظهر اليوم المجلس الدستوري حيث قدم تصريح بأمواله وممتلكاته أمام المجلس وفور خروجه أكد نائب بيروت الثانية أهمية الخطوة في اطار مكافحة الفساد وتأمين الشفافية في العمل السياسي. وحث النواب الجدد الشروع في تقديم تصاريح عن أموالهم وممتلكاتهم لتفادي الإتهامات الباطلة من هنا وهناك حول سرقات ولمكافحة الفساد بجدية.

وحول تشكيل الحكومة، أكد مخزومي لموقع الـtayyar.org، أن هناك العديد من العوائق الخارجية والإقليمية، التي تعيق تشكيل الحكومة. وأشار أن المشكلة لا تكمن في التمثيل السني أو المسيحي أو الدرزي فهذه أمور يمكن حلها وإنما في التوجه السياسي في المنطقة وما هو دور حزب الله في الداخل اللبناني وفي الخارج. وأضاف "الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية فرضت شروط علينا. فهي اذا تريد أن تدعم لبنان تريد بالمقابل اعادة تموضع في السياسة اللبنانية".

وشدد أنه لن يكون هناك من تشكيل للحكومة في الأفق القريب إن لم تحل هذه المسألة فمواقف الأطراف اللبنانية التي تواصلت مع السعودية مأخراً واضحة وهناك محاولة لإعادة احياء محور 14 آذار.

وأشار مخزومي أنه في حال فشل احداث اعادة تموضع سياسي في لبنان، سيصار الى تشكيل حكومة لأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل وعلى لبنان أن يفي بإلتزاماته الخارجية لا سيما التزامات لبنان في سيدر 1.

ولفت مخزومي أنه كان من المفضل أن تكون الحكومة التي سيتم تشكيلها من التكنوقراط أقله لمدة عام، وتكون مهمتها تحسين الوضع الإقتصادي والبنى التحتية والسير بالتزامات سيدر1.

وفي الشأن الإقتصادي، تمنى مخزومي من النواب الجدد المنتخبين الذي يتمتعون بخبرة اقتصادية وقد نجحوا في الشأن العام، أن يطبقوا هذه الخبرة في العمل السياسي. "قد نشكل تحالف مع بعض النواب الذين يتمتعون بخبرة اقتصادية للمساهمة في تحسين الوضع الإقتصادي في البلد". وفي الختام شدد أنه يجب أن يكون هناك شفافية في التعاطي لا سيما أن لبنان مقبل على العديد من الإلتزامات المالية تجاه الدول الغربية.