الرئيس عون لوفد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية: ادعموا موقف لبنان لتسهيل عودة النازحين الى سوريا

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الرئيس عون: القدس لا يمكن ان تكون لفريق ديني دون الاخر

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، وفدا من المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية ضم رئيس اساقفة الخدمات العسكرية ورئيس لجنة العدالة الدولية والسلام في الكنيسة الكاثوليكية الاميركية المطران تيموتي بروغليو TIMOTHY BROGLIO ورئيس اساقفة دنفر المطران صامويل اكيلا SAMUEL AQUILA ورئيس اساقفةSALT LAKE CITY المطران اوسكار سوليس OSCAR SOLIS، في حضور راعي ابرشية نيويورك المارونية المطران غريغوري منصور وراعي ابرشية لوس انجلوس المارونية المطران الياس عبد الله زيدان.



وقد نقل وفد المطارنة اهتمام ابناء الرعايا الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية بالوضع في لبنان منوهين بالجهود التي يقوم بها الرئيس عون لتثبيت الامن والاستقرار فيه وبالسياسة الحكيمة التي يقود بها البلاد نحو شاطىء الامان. ووضع الاساقفة امكانات ابرشياتهم لمساعدة لبنان في الظروف الدقيقة التي يمر بها راهنا.



وقد اطلع الرئيس عون الوفد على الاوضاع في لبنان، مركزا خصوصا على الازمات الخارجية والاقتصادية والحرب السورية التي ارخت بثقلها عليه، لاسيما تداعيات النزوح السوري ومطالبة لبنان بعودة متدرجة للنازحين الى المناطق الامنة في بلادهم. ودعا الرئيس عون الوفد الى التحرك لدى الادارة الاميركية لدعم موقف لبنان وتسهيل عودة النازحين، لافتا الى العراقيل التي تضعها بعض الجهات الخارجية في طريق السعي اللبناني.

وتناول رئيس الجمهورية موقف لبنان الرافض للقرار الاميركي بنقل السفارة الاميركية في اسرائيل الى القدس، مؤكدا ان المدينة المقدسة تضم معالم دينية للمسيحيين والمسلمين واليهود ولا يمكن ان تكون لفريق ديني دون الاخر.



ووضع الرئيس عون وفد المطارنة في نتائج الاتصالات التي يقوم بها لجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والاعراق والاديان، وما يمكن ان تقدمه الكنيسة الاميركية للمساعدة على تحقيق ذلك.



النائب محمد الحجار

الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب محمد الحجار واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد ومسار تشكيل الحكومة الجديدة وحاجات منطقة الشوف.



النائب السابق امل ابو زيد

وفي قصر بعبدا، النائب السابق امل ابو زيد الذي عرض مع الرئيس عون الاوضاع العامة في البلاد وعددا من مواضيع الساعة.