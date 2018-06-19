الرئيس عون لن ينتظر طويلاً !! (د. وسام صعب)

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امام واقع المشهد السياسي والغموض الذي لا يزال يكتنف مسألة التأخير غير المبرر في تشكيل الحكومة، والحديث عن عقدة من هنا واُخرى من هناك، تبرز أمامنا إشكاليتين تحكم هذه المسألة.

الاشكالية الاولى وتتلخص بمسألة احجام القوى السياسية ومطلب كل فريق من الحصص الوزارية .

والثانية تتمثل باطار الاتفاق المبدئي على شكل الحكومة وحجمها.

ومن هنا اصبح الكل يُدرك ان الحكومة العتيدة بما لها وعليها ستكون ولايتها طويلة مبدئيا وذلك طيلة فترة الولاية الرئاسية الا اذا طرأ طارئ استدعى تغييرها. وعلى هذا الأساس تكمن عقدتي التشكيل والتأليف وهذا ما يبرر مبدئياً حرص كل فريق سياسي على التمسك بحصصه ورفع سقف مطالبه بما يضمن فعالية تمثيله داخل الحكومة، ذلك ان احدا ليس على استعداد بأن يكون خارج اللعبة السياسية طيلة فترة ولاية الحكومة لان خسائره ستكون حتما كبيرة بما يتعارض مع مصالحه السياسية ...

فرئيس الجمهورية يدرك تماما ان هذه الحكومة هي حكومته او بمعنى أصح هي حكومة العهد الاولى وهو بذلك لن يتهاون في مسألة الحصص والتمثيل والأحجام وذلك بما يضمن استقرارا حكومياوسياسيا لصالح العهد طيلة فترة ولايته من جهة، ودفعا سياسيا وشعبويا سيصب حكما في مصلحة تياره السياسي من جهة ثانية.

اما بالنسبة للقوات اللبنانية فالمسألة مختلفة بعض الشيئ لانها تعتبر نفسها أم الصبي وهي من ساهمت بطريقة او بأخرى في إيصال العماد عون الى سدة الرئاسة، وبالتالي ومن هذا المنظار ترى نفسها معنية بالتوليفة الحكومية بالقدر المتساوي كماً وعددا مع التيار الوطني الحر... لكنها من ناحية اخرى فإنها تدرك تماما ان مطلبها لهذه الجهة قد يكون مستحيلاً أو من سابع المستحيلات، ومن هنا فإنها تحاول قدر المستطاع رفع سقف مطالبها في التركيبة الوزاريةالمرتقبة بما يضمن لها الحصول على الحد الادنى الذي ترضى به داخل الحكومة بما لا يقل عن أربعة وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة مع وزارة خدماتية وازنة... ذلك ان القوات اللبنانية تعي تماما موقف الرئيس الحريري من هذه المسألة بالذات وعن كونه لن يرضى بتهميشها او تقليص حجمها في اي حكومة يعمل على تشكيلها لاسيما بعد ما كان قد سمعه من السعوديين بهذا الخصوص وحرصهم على تمثيل القوات بشكل وازن في اي حكومة مرتقبة يشكلها الحريري في عهد الرئيس عون. وهذا ما شكل بدوره إحراجاً للرئيس الحريري امام بعبدا بخصوص ما كان قد طرحه بهذا الشأن بمواجهة الرئيس عون.

وعليه، وبعد ان بات امر تشكيل الحكومة رهن بالإحجام السياسية لكل فريق ومرتبط بصورة مباشرة بقواعده الشعبية والتمثيلية، فهل ينتظر الرئيس عون تأخر تشكيل الحكومة طويلاً أم أن حكومة سياسية مصغّرة كأمر واقع أضحت خياراً جدياً لديه بما لا يُعتقد إستبعاد الحريري لهذا الطرح إذا ظل يصطدم بعقدة من هنا وأخرى من هناك، ذلك ان الوضع على المستوى الإقليمي عامة والداخلي خاصة لم يعد يحتمل أي تأخير أو مماطلة أو إستمزاج لآراء بهذا الخصوص، هذا فضلاً عن أن الرئيس عون لا يستطيع أن يتحمل وزر التأخير في التشكيل لحكومة يعتبرها من حكومات عهده الأولى بما سيشكل طعنة كبيرة للعهد وتآكلاً لرصيده ومصداقيته... فهل بات الرئيس عون إذن امام خيار السير بحكومة أمر واقع بمن حضر لتخطي مسألة العقد والأحجام والشروط والشروط المضادة؟؟ لاسيما وان حكومة من هذا النوع من حيث حجمها وشكلها قد تريح رئيس الجمهورية طيلة فترة ولايته، ومن الطبيعي ان تكون الاقدر والأكثر كفاءة على إدارة البلاد ومواجهة الأزمات…