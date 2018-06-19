بدلا من ان تلعنوا الظلام اضيئوا شمعة... النائب ادكار طرابلسي: الحملات على العهد اهانة لاصحابها

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شدد النائب الدكتور إدكار طرابلسي على أن العهد بما له من تاريخ وإنجازات ومواقف وطنية لن تنال منه الحملات الاخيرة التي تعرّضت له وهي لا تهين إلا اصحابها بالدرجة الاولى.

وسأل طرابلسي: "الى متى يستمر بعض أهل السياسة في ألاعيبهم هذه، فيشعلون النار ويدعون الى إطفائها بعد ان تكون قد أكلت من أعصاب اللبنانيين وثقتهم بعضهم ببعض، وحرقت وقت البلاد الذي يجب ان يستخدم للانتاج والتقدم والرخاء؟"

وتابع النائب طرابلسي: "أما آن الأوان لأن تكون السياسة عملا جديا يساعد على حل مشاكل التربية المتافقمة بغلاء الاقساط وصرف المعلمين، وارتفاع منسوب البطالة، وتوفير الطبابة اللائقة، ودفع عجلة السياحة والاقتصاد الى الامام؟"

وختم: لهؤلاء نقول: بدلًا من أن تلعنوا الظلام، أضيئوا شمع