المرابطون: نثمن القرار الجيوستراتيجي والتاريخي بالدعم الروسي الفعّال والجدّي للجيش العربي السوري

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تقدّمت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون من دولة روسيا الاتحادية قيادة وشعباً وجيشاً ومن سعادة السفير الدكتور ألكسندر زاسبيكين بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني الروسي "يوم روسيا"، مثمنة القرار الجيوستراتيجي والتاريخي بالدعم الروسي الفعّال والجدّي للجيش العربي السوري وأهلنا في سوريا العربية، في كفاحهم ضد الإرهاب العالمي والفاشي المتأسلم فوق أرض الجمهورية العربية السورية.

كما لبّى العميد مصطفى حمدان دعوة السفير الروسي زاسبيكين بهذه المناسبة رافقه الأخ فؤاد حسن والاخ الدكتور يوسف الطبش في فندق كمبينسكي السمرلند.