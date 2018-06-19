وفد تكتّل "لبنان القوي" من بكركي: نريد عودة آمنة للنازحين

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استقبل البطريرك الماورني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وفدا من تكتل لبنان القوي ضم وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب والنواب: سليم عون مصطفى حسين، أسعد ضرغام، نقولا الصحناوي، انطوان بانو، جورج عطالله، وروجيه عازار، وأعضاء المجلس السياسي: شامل موزايا، رندلا جبور، ناجي حايك، خليل حماده، هنري عطالله، وغابي ليون.



واكّد النائب جورج عطالله بعد اللقاء باسم الوفد المرافق انّ "هناك مغالطات تُطرح عن موقفنا من عودة النازحين السوريين الى بلادهم لكننا لن نتراجع عنه وسنعمل على توحيد الموقف الوطني لمواجهة المجتمع الدولي وانقاذ البلد".



وتابع: "أكدنا أننا نريد عودة آمنة ومتدرجة للنازحين السوريين".