في البقاع.. سرق السيّارة ولكن هذا ما حصل بعد 10 دقائق!!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامة البلاغ التالي:

الساعة 15.45 من تاريخ 17/6/2018 وفي محلة بر الياس، اقدم مجهول على سرقة سيارة نوع مرسيدس عائدة لشخص سوري، فبادر الأخير بالاتصال على الرقم /112/ والابلاغ عن الحادثة.

على الفور، وبعد التنسيق بين غرفة عمليات سرية زحلة وحاجز رياق / دير زنون في وحدة الدرك الاقليمي، تمكن عناصر الحاجز وفي خلال 10 دقائق، من توقيف المشتبه به، ويدعى :

- ف. م. (مواليد عام 1980، لبناني)

وضبط بحوزته اخراج قيد مزور، وقد تبين انه من اصحاب السوابق، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية منها: سرقة وصدم، وانه يستخدم اخراج القيد - الذي عمل على تزويره في بلدة بريتال -، بغية التنقل دون ان يتم توقيفه من قبل الحواجز الامنية.

أودع الموقوف فصيلة رياق، للتوسّع بالتحقيق معه، وجرى تسليم السيارة لصاحبها، بناءً على إشارة القضاء المختص.