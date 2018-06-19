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قائد الجيش إلى واشنطن.. وهذا جدول لقاءاته

19
JUNE
2018
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يتوجه قائد الجيش العماد جوزف عون الى واشنطن نهاية الاسبوع الجاري، على رأس وفد من كبار الضباط، في زيارة لافتة من حيث التوقيت، اذ يفترض ان تضع حدا لحديث كَثر في الايام الماضية عن حرد أميركي من نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية سينعكس على المساعدات للمؤسسة العسكرية.

 

وتلحظ أجندة القائد الاميركية، مأدبة عشاء يقيمها السفير اللبناني في الولايات المتحدة غابي عيسى على شرفه في مبنى السفارة مساء الاثنين في 25 الجاري فور وصوله، إضافة الى سلسلة لقاءات ستجمعه الى اعضاء في الكونغرس والخارجية والبنتاغون وبعض المؤسسات الامنية والعسكرية الاميركية.

 

وبحسب ما قالت مصادر مطّلعة "للمركزية"، ستتطرق المباحثات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والاميركي الى حاجات الجيش اللبناني العسكرية واللوجستية والتقنية لإبقاء ترسانته عند أفضل جهوزية. كما سيتم البحث في الدور الذي يتطلع الاميركيون الى ان يلعبه الجيش في المرحلة المقبلة لمواكبة التسويات التي تطبخ لأزمات المنطقة، وأبرزها احكام سيطرته على الحدود الشرقية مع سوريا.

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