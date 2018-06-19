أسرار الصّحف اللبنانية ليوم الثلثاء 19 حزيران

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الجمهورية



يجزم قريبون من مرجع كبير أنه يضغط باتجاه إنهاء إستحقاق قبل انقضاء الشهر ونصف الشهر مهما وضعوا له العراقيل.

تترافق التحضيرات لعقد مؤتمر حزبي بعد نحو شهرين بإشارات ترسلها قيادة الحزب المذكور حول تغييرات جوهرية في كل المواقع القيادية.





اللواء



غمز

تحصل بين الحين والآخر، مراجعة بين حزب بارز وحلفاء له، على خلفية التجربة الحاصلة منذ أربع سنوات.

لغز

تشكو نقابات مهنية، لأول مرّة من الكساد الاقتصادي، الذي جعل أفراداً منضوين إليها، «يتصيّدون» الزبائن بالمناسبات!

همس

فوجئت عاصمة كبرى صديقة لكوريا الشمالية بحجم اندفاعة زعيمها لعقد تسوية مع الولايات المتحدة في عهد ترامب؟

المستقبل



يقال إن ديبلوماسيين يتحدّثون عن اتصالات إيرانية حثيثة في محاولة لإيجاد صيغة حلّ لليمن تحفظ ماء وجه الحوثيين في ظلّ تقهقرهم عسكرياً في الحديدة!!!.