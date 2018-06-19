عناوين الصّحف اللبنانية ليوم الثلثاء 19 حزيران

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الأخبار

ماجستير للبيع... دكتوراه للبيع!

الرئيس المكلف بين كفتي الموزِّرين والمستوزَرين

إيران ترفض زيادة الإنتاج: سنستخدم حق النقض في اجتماع «أوبك»

الجمهورية

معطيات جديدة في شأن مرسوم التجنيس...

بري متشائم وغاضب!

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية

البناء

مكابرة سعودية إماراتية أمام هزيمة الحديدة... وتفاهم على صيغة «الدستورية السورية»

الحكومة «طبخة بحص أسود»... 14 آذار تطلب نصف الحكومة مقابل 47 نائبا

الناشف لدعم العهد وتمثيل «القومي» وزاريًا...والمشنوق يشوش على عودة النازحين بـ «الفيزا»

اللواء

الحريري لفضّ الإشتباك أولاً.. وعون لمهلة زمنية للتأليف

المقاصد تُنادي.. فمن يبادر دولة الرئيس أم سماحة المفتي؟

المستقبل

الحريري في بيروت غدًا..واتصالات لبلورة"الحصص"وتفكيك العقد

"جمع الآراء" اكتمل..والعين على "التشكيلة"

L'orient Le Jour

Les nœuds s’accumulent... en attendant Hariri

La noble mission du seigneur des livres de Bogotá

Qui a frappé les forces loyalistes dans l’Est syrien ?

Focus nécessaire sur la sécurité et la stratégie de défense avant la formation du cabinet