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بالصور - مهرجان "صندوق الدنيا" يشعل بعقلين

18
JUNE
2018
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بحضور ما يقارب الـ14 ألف مواطن من الشوف والجبل والجنوب والبقاع والشمال، نظمت مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية مهرجان "صندوق الدنيا" في مرج بعقلين للسنة الثالثة على التوالي في ثاني يوم عيد الفطر السعيد أي نهار السبت الواقع فيه 16 حزيران، والذي أضفى أجواء من الفرح في منطقة الشوف، ولا سيما في صفوف الأطفال.

هذا المهرجان أقيم برعاية من سعادة النائب تيمور بيك جنبلاط ممثلاً بالدكتور عمر غنّام وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي وبالتعاون مع بلدية بعقلين واتحاد بلديات الشوف الأعلى واتحاد بلديات الشوف السويجاني وعموم بلديات الشوف واقليم الخروب.

أحيا مهرجان "صندوق الدنيا" الذي أقيم على مساحة 17 ألف متر مربع والذي تحوّل إلى مدينة ملاهي للأطفال، كلّ من النجم ملحم زين والفنان بديع أبو شقرا الذي قدم "حب ومتراس"، إضافةً الى مسرحيات غنائية خاصة بالأطفال التي كانت تعرض تباعاً. كما شارك كلّ من نادي النجمة مع الإعلامي طوني بارود وفريق الصفا مع الإعلامي ميشال قزي.
ولمناسبة عيد الفطر السعيد، أهدى طفل من المشاركين أهله سيارة تقدمةً من مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية بعد سحب اجراه الاطفال بالقرعة.

حضر المهرجان فعاليات سياسية واجتماعية واعلامية، منها معالي وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان والعميد غازي كيوان ممثلاً اللواء عماد عثمان مدير عام القوى الأمن الداخلي والعقيد الركن نصرالله نصرالله ممثلاً العماد جوزيف عون قائد الجيش والنقيب ريشار البيطار غانم رئيس مكتب مخابرات الجيش في بيت الدين ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيا ابوكروم ورئيس بلدية بعقلين عبد الله الغصيني، ورؤساء بلديات المنطقة.

وفي كلمة لرئيسة المؤسسة إيناس أبو عياش، خصّت بالشكر الدكتور عدنان أبو عياش الذي لولاه حلم "صندوق الدنيا" لم يكن ليتحقق، كما شكرت جميع المشاركين والذين ساهموا في نجاح هذا المهرجان منهم قوى الأمن ومنظمة شباب التقدمي الاشتراكي والصليب الأحمر اللبناني (قسم الإسعاف والطوارئ وقسم الشباب) والكشاف اللبناني. وأكدت في كلمتها أن المؤسسة ستواصل بذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة في إدخال المزيد من الفرح إلى نفوس الأطفال وتكريم وتطوير الإبداع اللبناني ولا سيما في صفوف الشباب الجامعي.

يذكر أن مهرجان "صندوق الدنيا" مجانيّ يتخلله نشاطات متعددة للعائلات ولكافة الأعمار ويشمل بطاقات الدخول والنشاطات المتعددة، اضافةً الى تقديم المأكل والمشرب لرواد المهرجان.

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