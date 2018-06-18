نقابة اصحاب دور الحضانات: لاتخاذ اقصى الاجراءات بحق الاهل الذين يهددون الحضانات ويجبروها على المخالفة

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اجتمع اعضاء مجلس ادارة نقابة اصحاب دور الحضانات في لبنان بجلسة استثنائية بعد حادثة عدم استقبال طفل في الحضانة رضوخا لضغط بعض الاهالي واصدر المجتمعون البيان التالي :

1 - تستنكر النقابة اشد الاستنكار رضوخ ادارة الحضانة لرغبة بعض الاهل الجاهلين بابسط قواعد حقوق الطفل.

2 - ان هذا التصرف من قبل ادارة الحضانة تعرضها للملاحقة القانونية خاصة ان لبنان موقع على شرعة حقوق الطفل الصادر عن الامم المتحدة.

3 - تتمنى النقابة على وزراة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق الاهل الذين يهددون الحضانات و يجبرونها على مخالفة ابسط قواعد الانسانية لتكون عبرة لغيرها.