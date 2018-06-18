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ماذا نقل بو صعب عن رئيس الجمهورية في ملف الحكومة؟

18
JUNE
2018
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لم تشهد فترة العيد اية حركة لافتة على خط تأليف الحكومة، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج ومعه عودة الزخم للاتصالات والمشاورات الاسبوع الحالي فتصور معدل بملاحظات لما عرض سابقا 

عن العقد الاساسية البارزة ولاسيما الحصة القواتية ،نسأل النائب المطلع على كواليس مفاوضات التأليف الياس بو صعب فيأتي الجواب عموما ولكن حاملا بطياته اكثر من رسالة سياسية فيقول :"التأخير بالتشكيل لا يفيد وعلى الجميع التعاطي مع الواقع والاحجام كما هي لان عدد النواب ما بيخربط" وحتى اكثر من ذلك

بالامس كشف نائب القوات فادي سعد عن ان معلوماته تشير الى ان التيار يتجه لفصل النيابة عن الوزارة، فسألنا نائب التيار ليأتي الرد على طريقة

مستغربا كيف يدرك نائب القوات بتفاصيل الشأن الداخلي للتيار اكثر من نواب التيار انفسهم، اضاف بو صعب

عن العقدة الدرزية التي لا تزال على حالها من التعقيد وكذلك السنية ، اكد بوصعب ان كل العقد قابلة للحل الا اذا وجد عائق غير معلوم لدى اللبنانيين:

وفي هذا الاطار تشير المعلومات الى ان عودة الرئيس المكلف متوقعة منتصف هذا الاسبوع ويتوقع معها عودة الحراك الحكومي الذي قد يتبلور اكثر مع نهاية الاسبوع ولو اننا لا نزال بالمرحلة الاولى من تأليف الحكومة تختم مصادر مطلعة.


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