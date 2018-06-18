بعد التشهير به عبر مواقع التواصل... هذا ما حكمت به قاضية الامور المستعجلة في بعبدا

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اصدرت قاضية الامور المستعجلة في بعبدا فرح حاطوم قرارا بإلزام المدعى عليهم نور الهدى بحلق وأحمد حيدر عليق وعلي الامين ونسرين مرعب ومروى عليق واحمد اسماعيل إزالة كل العبارات المسيئة الى سمعة المحامي رامي عليق في المنشورات الواردة على كل وسائل التواصلشؤ الاجتماعي وأي وسيلة أخرى اينما وجدت، فورا، وتحت طائلة غرامة اكراهية قدرها 5 ملايين ليرة عن كل يوم في تأخير في التنفيذ أو عن كل مخالفة، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي عليق ضد المذكورين على خلفية قيامهم بشن حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير عبر القدح والذم ورمي الاتهامات جزافا وبأبشع النعوت والأوصاف بعد انفصاله عن "لائحة شبعنا حكي" الانتخابية".