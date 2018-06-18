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العراق أعلن حظر زرع الارز والذرة بسبب الجفاف

18
JUNE
2018
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أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم، حظر زراعة الارز والذرة وبعض المحاصيل الاخرى التي تحتاج الى الكثير من المياة بسبب الجفاف الشديد العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان: "تم استبعاد زراعة الأرز والذرة الصفراء من خطة الزراعة الصيفية، نظرا الى عدم توافر كميات المياه المناسبة لتلك المحاصيل".

أضاف: "ان الوزارة تشعر بالاحراج لان الفلاحين هيأوا أراضيهم لزارعة المحصولين الاستراتيجيين، لكنها لا تستطيع وقف القرار".

واكد ان "الوزارة لا تستطيع ان توافق على زراعة دونم واحد (اي 2500 متر وفق مقاييس العراق) من دون إقرار وزارة الموارد المائية".

ويعاني العراق الذي يطلق عليه "بلاد النهرين" نسبة الى دجلة والفرات شحة المياه اثر انخفاض المياه بشكل كبير منذ أعوام.

ويرى خبراء انه بعيدا من قلة الامطار، فان السبب الرئيسي للجفاف هو تحويل تركيا وايران الانهر التي تصب في دجلة والفرات .

وباشرت تركيا أخيرا تشغيل سد اليسو على نهر دجلة ما يشكل ضربة للزراعة في العراق.

وقد اثار هذا الامر غضب العراقيين والقلق لدى السلطات التي تواجه اصلا مشاكل بسب النقص المزمن في الطاقة الكهربائية.

وطنية
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