نقولا: لتأمين حصول أصحاب الأراضي على أوتوستراد المتن السريع على حقوقهم

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ناشد النائب السابق نبيل نقولا، " رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة المكلف سعد الحريري العمل لتأمين حصول أصحاب الأراضي على أوتوستراد المتن السريع على حقوقهم، لافتاً إلى أن هؤلاء استملكت الدولة أراضيهم منذ ما يقارب 10 سنوات وحتى الآن لم يحصلوا على الأموال اللازمة، بالرغم من أنهم ربحوا دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية.



وأوضح نقولا أنه في موازنة العام 2017 تم وضع قانون برنامج لتأمين حصول هؤلاء على حقوقهم، لكن حتى الأن يتم تقاذف المسؤولية بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والأعمار، قائلاً: "في ظل هذا الواقع تضيع حقوق المواطن، بينما الأخير لا يجب أن يكون عرضة لإبتزاز الإدارات".

وفي حين شدد نقولا على أن هؤلاء المواطنين مظلومين، أشار إلى أن أحدهم لا يملك حق الدواء الذي يحتاج إليه، بينما له في ذمة الدولة اللبنانية ما يقارب 200 مليون ليرة.