غوتيريس يعيّن رئيسة لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان

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عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، في 8 حزيران/يونيو، السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين في منصب رئيسة لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة").



وسوف تتولى السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، الفرنسية الجنسية، مهامها الجديدة بعد بضعة أسابيع إثر فترة انتقالية، خَلفًا للسيد فرانسوا رو الذي شغل منصب رئيس مكتب الدفاع من آذار/مارس 2009 إلى شباط/فبراير 2018.



وللسيدة لو فرابير دو إيلين 25 عامًا من الخبرة في مجالي القانون الدولي والقانون الجنائي. وكانت، منذ عام 2013 وحتى تاريخ تعيينها، مكلفة بحماية مصالح وحقوق المتهم حسن حبيب مرعي في المحكمة الخاصة بلبنان، بعد أن أدرِج اسمها على قائمة محامي الدفاع لديها منذ عام 2012.







