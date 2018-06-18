مدرسة الحكمة برازيليا تحتفل بعيد شفيعها وتحيي ذكرى السيامة الكهنوتيّة للمونسنيور مارسيل الحلو

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دعا الخوري بيار أبي صالح رئيس مدرسة الحكمة في برازيليا - بعبدا، قدامى المدرسة للمشاركة في الإحتفالات التي تقيمها المدرسة في يوم عيد شفيعها مار يوحنّا، الأحد 24 حزيران الجاري برعاية رئيس أساقفة بيروت وليّ الحكمة المطران بولس مطر الذي سيحتفل بالذبيحة الإلهيّة في حرم المدرسة الساعة السادسة مساء الأحد. وستكون مناسبة تحيي فيها المدرسة الذكرى الستين للسيامة الكهنوتيّة لرئيسها الأسبق (1985- 1997) المغفور له المونسنيور مارسيل الحلو وللإحتفال باليوبيل الفضي لمجلة المدرسة " البراعم" في قاعة "المطران بولس مطر". كما سيصار إلى تكريم مَن بلغوا سن التقاعد ومَن خدم الحكمة مار يوحنّا وأجيالها على مدى ربع قرن.