حماده: موعد إصدار نتائج الشهادة المتوسطة يحدد غداً

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تفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، سير العمل في مركز تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية في بئر حسن، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ومديرة الإرشاد والإمتحانات هيلدا الخوري.



وجال حماده على اللجان التي تعمل على تصحيح شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة، واطلع على أجواء المصححين الذين عبَّروا عن "ارتياحهم للتدابير المتعلقة بالمناهج التي تم اتخاذها، ما انعكس ارتياحاً لدى المرشحين في فهم الأسئلة والإجابة عليها"، وذلك بحسب ما تبيَّنَ للمصححين والمدققين.

واطلع وزير التربية على اللجان التي تعمل على مطابقة الرقم الوهمي للمرشحين للشهادة المتوسطة مع الرقم الحقيقي للمرشح، ومن ثم تحدث إلى المدققين، معرباً عن ارتياحه "لتقدم العمل في الشهادة المتوسطة وإلى الجو المريح والراقي الذي يتم فيه العمل، إن لجهة التصحيح والتدقيق، أو لجهة التواصل والمعلوماتية التي تسجل تفاصيل العلامة في كل مادة"، وأكد أنه "سوف يحدد غداً للرأي العام موعد إصدار نتائج الشهادة المتوسطة.