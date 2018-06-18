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أسعد درغام: ما أقدم عليه الوزير حاصباني مخالف للقانون

18
JUNE
2018
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إستنكر النائب أسعد درغام قرار وزير الصحة غسان حاصباني اقتطاع المزيد من السقوف المالية التي تدفعها الدولة كبدل استشفاء للمواطنين "غير المضمونين" في مخالفة قانونية ألغى فيها مرسوماً بقرار، وذلك في الوقت الذي يطالب فيه أبناء عكار بزيادة حصتهم من وزارة الصحة التي هي حق لهم".
 
وتساءل درغام ما هي المعايير التي إعتمدها الوزير حاصباني؟ وكيف يرضى نواب عكار ممن ينتمون للخط السياسي نفسه بما أقدم عليه حاصباني؟  
 
وشدد على "أنه من الأجدر لو أن الوزير حاصباني وضع استراتيجية لتحسين وضع المستشفيات ومكافحة الفساد فيها، وأولها التوظيف السياسي والعقود الوهمية، بدل الاجتهاد في إقتطاع الأموال عن الفقراء من أبناء عكار".
 
واضاف: "إن قرار الوزير الذي جاء خلال الجلسة الحكومية الأخيرة قبل بدء مرحلة تصريف الاعمال، تثير الكثير من الأسئلة وتحديدا لجهة القفز فوق المرسوم عبر إصدار قرار فردي ليعيد توزيع السقوف على هواه ومن دون الرجوع الى مجلس الوزراء، وذلك في مخالفة واضحة للقانون الذي لا يجيز للوزير إلغاء مرسوم وزاري".
وختم: "لن نرضى باستمرار الظلم اللاحق بأبناء عكار، وباذلالهم على أبواب المستشفيات لعدم توفر سقوف مالية".
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