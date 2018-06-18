بعد الأمطار.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:





- الحالة العامة يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط.





- الطقس المتوقع في لبنان:





الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية صباحا.





الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات.





الأربعاء: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.





- الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الارز من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 29 درجة.





- الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 الى 35 كلم/س.





- الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا.





- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75 %.





- حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 25 درجة.





- الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس: 19:52.