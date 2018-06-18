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صيف لبنانيّ مميّز بانتظارنا

18
JUNE
2018
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ذكرت صحيفة "الحياة" أنه مع المساعي المحلية لتنشيط الحركة السياحية في لبنان وخصوصاً في الوسط التجاري قي قلب بيروت، يسود التفاؤل لدى اللبنانيين بأن لبنان على أبواب موسم سياحي واعد في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد. وهذا التفاؤل عبّر عنه وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، مبدياً تفاؤله بـ"صيف مميّز".

 

وتقول "الحياة" إن كيدانيان يستند بتفاؤله بعودة السياح الخليجيين إلى مجموعة من المؤشرات السياسية أبرزها "تصريحات المسؤولين السعوديين خلال لقائهم النائب وليد جنبلاط في زيارته الأخيرة إلى السعودية حيث لمس جنبلاط منهم اهتماماً كبيراً من المملكة بلبنان سياسياً واقتصادياً، وكذلك ما كشفه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترأس وفد لبنان إلى القمة العربية في السعودية بعد لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز بقوله، إن اللقاء كان ممتازاً ومثمراً وأن الخليجيين سيعودون إلى لبنان هذا الصيف".

 

وأشار إلى أن "الملك سلمان أكد وقوف بلاده إلى جـــانب لبنان ودعمه في كل ما يتصل بمسيرة النهوض التي بدأتها الحكومة".

 

ولفت إلى "تصريحات القائم بالأعمال الســـعودي في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري والسفير الإماراتي لدى لبنان حمد ســـعيد الشامسي الإيجابية، وكذلك الحـــديث عن أنه بمجرد تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل الحكومة ستباشر الدول العربية إعلان رفع الحظر عن مجيء الخليجيين إلى لبنان".

 

وتوقّع أنه "بعد تكليف الحريري قبل 3 أسابيع تقريباً، وفي فترة الأعياد يمكن أن نلمس هذا القرار خصوصاً لدى السعوديين والإماراتيين".

 

وبحسب "الحياة" يستند كيدانيان في توقعاته إلى أن لبنان على أبواب موسم سياحي إلى أمرين، الأول هو أن "عدد السياح الأوروبيين يفوق عددهم في السنوات الست الماضية". ويقول: "هناك تطور نوعي بأعداد الأوروبيين من فرنسيين وألمان وإنكليز وقارة أميركا. والثاني رفع الحظر عن مجيء الخليجيين إلى لبنان".

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