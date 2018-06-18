كنعان: الهدف من اطلاق النار على الرئيس شل العهد وادخاله في مراوحة

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اكد امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية" ان "اطلاق النار على رئيس الجمهورية لم يتوقف، لا بل تصاعد، وإن أخذ اشكالاً وعناوين مختلفة ،لكن الهدف واحد وهو شلّ حركة الرئيس وادخال العهد في مرحلة من المراوحة القاتلة تحدّ من قدرته على مواجهة الاستحقاقات الخارجية والداخلية ومنها ملف عودة للنازحين السوريين وتأليف الحكومة والشروع بالاصلاحات الضرورية دولياً بعد موتمري روما وباريس، وداخلياً بعد الانتخابات النيابية الاخيرة. وهذا بالطبع لا يخدم اي مصلحة لبنانية بل يريح البعض في الداخل والخارج ويشتت الانظار عن الاولويات الوطنية التي سعى لها لبنان وحقق بعضها بعد الانتخابات الرئاسية."

وشدد كنعان على "ان الردّ الوحيد المجدي بوجه هذه المحاولات القديمة - الجديدة يبقى بتأمين اكبر مروحة ممكنة من الاجماع اللبناني على مطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى بلادهم كذلك على الشروع فوراً بتأليف الحكومة من خلال اعتماد معايير ديموقراطية واحدة للجميع، ما يقطع الطريق امام المتضررين داخلياً وخارجياً من التسوية اللبنانية والحلّ اللبناني فينجح العهد كما هو حاصل حتى الآن، ويفشل المبشرون بالفشل، وهذا ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة".