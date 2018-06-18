أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 18-06-2018

A + A -

الجمهورية

باشر وزير حالي بوضع حجر الأساس لمبنى وزارته الجديد بعدما سقط رهانه لمدة أربع سنوات وقد صُرف مبلغ 12 ملياراً وُضعت في حسابه.



تساءل وزير حالي عن السبب في تأخير صدور مرسوم أثار إشكالية كبيرة.

اللواء



همس

تجري اتصالات بين عدد من القيادات الحزبية والسياسية وشخصيات مستقلة لتشكيل جبهة عريضة تعيد التوازن للحركة السياسية في البلد!

لغز

ارتفعت أسهم مسؤول أمني وسفير سابق لتولي وزارة سيادية حساسة, كان أداؤها موضع جدل في الانتخابات الأخيرة!

المستقبل



إن أوساطاً مطّلعة لفتت إلى أن المساعد الجديد لوزير الخارجية الاميركية دايفيد شينكر سيتسلّم مهمّته خلفاً لدايفيد ساترفيلد لكن بعد جلسة استماع وموافقة من مجلس الشيوخ الاميركي.