بالفيديو - جورج وسوف يتحدث عن "الهيبة"... وتيم حسن يردّ عليه

A + A -

كشف النجم السوري جورج وسوف أنه تابع مسلسل "الهيبة-العودة” خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، قائلاً: "جبل حلو كثير".

وأشار "سلطان الطرب" في لقاء خاص على قناة "الجديد” إلى أنه شاهد العمل، وأثنى على براعة الممثلين السوريين واللبنانيين على حدّ سواء، مشيدا بازدهار صناعة الدراما لناحية التمثيل والانتاج.

بدوره، شكر بطل العمل، النجم السوري تيم حسن، وسوف على كلامه، وأعاد وعبر حسابه الرسمي على "تويتر” نشر مقطع فيديو اللقاء وعلق عليه: "متابعتك بتفرح قلبي وبتزيد للهيبة هيبه شكرا لسلطان الطرب شكرا ابــو وديع الكبير”.

يذكر أن المسلسل إنتهى بأحداث دامية، وتصدّر نسب المشاهدة طيلة شهر رمضان، وتم الحديث عن جزء ثالث له في الموسم الرمضاني للعام 2019.

المصدر: لها