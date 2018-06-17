في مونديال الكرة تواريخ واضحة أما في السباق الحكومي، فلا موعدَ محدداً

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في مونديال الكرة تواريخ واضحة، تُحدِد متى يبدأ ومتى ينتهي. أما في السباق الحكومي، فلا موعدَ محدداً وحاسماً لخروج سعد الحريري بتشكيلة حكومته الثالثة، علما أن بعضَ المقربين من الرئيس المكلّف يتحدثون عن اسبوعين حاسمين على هذا الصعيد.



وبينما انعكست استراحة العيد تراخياً على مستوى التشكيل، فانتهاء العطلة ستحمل بدورِها تزخيماً لمحركات التواصل واللقاءات المعلنة وغير المعلنة، لابقاء الملف على سكّة التشكيل.



وفي الوقت الفاصل، تستمر بوادر حملات جديدة تُخنَق في مهدها، للتعمية على الاساسيات، وأبرزُها ضرورة العودة الآمنة للنازحين. فيما المعلومات تؤكد ان الحراك سيستمر على هذا الصعيد، هنا ولدى دول القرار، لضمان هذه العودة، امس قبل الغد