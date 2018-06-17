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طلال المقدسي يدشّن بركة تجميع مياه في تلة شليفا - دير الأحمر

17
JUNE
2018
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دشن رئيس جمعية المقدسي الانمائية الاجتماعية طلال المقدسي بركة تجميع مياه في تلة شليفا دير الاحمر في البقاع الشمالي وهي اكبر بحيرة بسعة مئة الف متر مكعب لري مئة الف شجرة في سهل شليفا بحضور منسق التيار عمار انطون ممثلا عن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس مصلحة مشاريع الري في وزارة الطاقة والمياه وسام كنج ممثلا عن مدير الطاقة فادي قمير رئيس جمعية osad الدكتور حنا خوري، مسؤول جهاز استخبارات البقاع الشمالي العقيد ملحم حدشيتي، رئيس اتحاد بلديات دير الاحمر جان الفخري رؤوساء بلديات مخاتير وفاعليات.


رئيس بلدية شليفا جوزف رعيدي اكد ان المشروع هو بداية تحسين الوضع الانمائي والزراعي لأهلنا في المنطقة، وشكر جمعية المقدسي على انجاز المشروع من خلال انشاء بركة مياه هي الاكبر في المنطقة املا ان يكون افتتاح المشروع فعل خير في المجال الزراعي

بدوره، قال المقدسي: ان البركة التي نفتتحها اليوم هي البركة رقم 17 وهي الاكبر من حيث السعة وكميات الري واهتمامنا بأهلنا في البقاع الشمالي نابع من واجبنا واخذنا على عاتقنا الوقوف مع المنطقة بكل امكانياتنا، وسننقل العمل الانمائي الى رأس بعلبك والبقاع الشمالي بعد الكارثة التي حلت بالمنطقة وبعد التمثيل النيابي لدير الاحمر ومناطقها.

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