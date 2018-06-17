مدرسة مار عبدا - دير القمر تخرّج طلابها برعاية وحضور النائب الدكتور فريد البستاني

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تحت رعاية وحضور النائب الدكتور فريد البستاني احتفلت مدرسة مار عبدا في دير القمر بتخريج طلابها الثانويين في احتفال اقيم في باحة المدرسة حضره رئيس المدرسة الاب فرنسوا نصر والهئية التعليمية واهالي الطلاب المتخرجين وعدد كبير من الحضور .





والقت المربية كاميليا حداد طحان كلمة ترحيبية كما رئيس المدرسة الاب فرنسوا نصر ثم كانت كلمة الخريجين القاها الخريج شربل زيادة وغاييل نهرا وكلمة للهيئة التعليمية القاها الاستاذ فارس شلهوب

وكانت كلمة لصاحب الرعاية النائب البستاني شدد فيها على اهمية مدرسة مار عبدا في ترسيخ العيش المشترك من خلال فتح ابوابها لابناء الشوف من مختلف طوائفهم وتجذرهم في ارضهم ومنطقتهم بدلا من البحث عن مدارس خارجها ،كي تبقى دير القمر عاصمة العلم اضافة الى انها مدينة المبدعين والاطباء والمهندسين والفنانين.وقلب الجبل النابض بالثقافة والمحبة والعطاء.

وشكر البستاني الرهبان الذين يديرون المدرسة على عملهم المتفاني وعطائهم ومحبتهم في سبيل اعلاء شان هذه المدرسة كي تبقى محجة لكل طلاب الشوف.

كما نوه البستاني بالتنسيق والتعاون بين المدرسة وجامعة ndu في دير القمر اللذين يؤديان الى امتدادطبيعي ومميز في الانتقال السلس من المرحلة الثانوية الى المرحلة الجامعية ،ولكن علينا ان نوجه طلابنا الى الاختصاصات التي تؤمن لهم فرص العمل وليس الى اختصاصات تؤمن المزيد من البطالة والهجرة.

واصر البستاني في كلمته على احقية كل فرد في التعليم خصوصا ان قطاع التعليم بات عبئا على الاهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة ،مع العلم ان المدارس تحاول الحفاظ على مستوى تعليمي وتربوي لائقين وتحاول في الوقت نفسه الصمود في ظل الاعباء المتراكمة .وانهى البستاني كلمته باعلانه الوقوف الى جانب مدرسة مار عبدا دائما والف مبروك للمتخربجين .

بعد ذلك قام البستاني بتوزيع الشها دات للمتخربحين ،وسط احتفالات عمت المدرسة.