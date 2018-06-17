الخارجية: مقال Foreign Policy غير دقيق

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تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أن المقال الذي صدر في مجلة ال foreign policy والذي يتهم فيه القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في الباراغواي المستشار حسن حجازي بعرقلة استرداد مواطن إلى الولايات المتحدة الأميركية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال لصالح حزب الله هو خبر غير دقيق حيث أن من واجبات الديبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما أن مضمون المقال لجهة ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في هذه القضية ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هو غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة.

تتمنى وزارة الخارجية والمغتربين من وسائل الإعلام المحلية والخارجية توخّي الدقة ومراجعتها للاستيضاح عن اي معلومة تخصّها قبل نشرها.