living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس لبنان: أمطار في الأفق؟!

17
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان الطقس المتوقع اليوم الاحد متقلب نسبيا مع انخفاض في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:
 
الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاحد بسبب تأثير المنخفض الجوي المتواجد شمال تركيا. 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شمالا وتساقط امطار خفيفة ومتفرقة صباحا وخلال الليل مع ضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية مع ضباب على المرتفعات.
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد:
على الساحل من 25 الى 31 درجة، في الأرز من 12 الى 31 درجة، وفي الداخل من 20 الى 31 درجة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. رارة سطح الماء: 26 درجة م.
 
الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق
 
ساعة شروق الشمس: 5,27 ساعة غروب الشمس: 19,51 .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout