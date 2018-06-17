طقس لبنان: أمطار في الأفق؟!

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اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان الطقس المتوقع اليوم الاحد متقلب نسبيا مع انخفاض في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاحد بسبب تأثير المنخفض الجوي المتواجد شمال تركيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شمالا وتساقط امطار خفيفة ومتفرقة صباحا وخلال الليل مع ضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر على درجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خصوصا في المناطق الشمالية مع ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد:

على الساحل من 25 الى 31 درجة، في الأرز من 12 الى 31 درجة، وفي الداخل من 20 الى 31 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. رارة سطح الماء: 26 درجة م.

الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 5,27 ساعة غروب الشمس: 19,51 .