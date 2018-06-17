منسقية التيار الوطني الحر في قضاء بعبدا: لإبقاء الإختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي الراقي

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صدر عن منسقية التيار الوطني الحر في قضاء بعبدا البيان التالي:

في خضمّ التطوّرات السياسية التي حصلت في الساعات الأخيرة على خلفية السجالات التي حصلت بين التيار الوطني الحرّ والحزب الإشتراكي، حصلت ردود فعل عديدة وعفوية للمحازبين من الجهتين على مواقع التواصل الإجتماعي وقد تجاوز بعضها المألوف في التعاطي بين ابناء المجتمع الواحد.

من جهته يهمّ التيار الوطني الحرّ أن يؤكّد إن أي كلام مسيء صدر عن أحد منتسبيه أو مسؤوليه في قضاء بعبدا هو كلام مرفوض ومدان وهو لا يعبّر عن موقف التيار بل هو نتيجة ردّات فعل شخصية ناتجة عن الإستفزازات التي فاقمت هذا السجال السياسي.

كما يتمنّى التيار على الأطراف الأخرى ان تحذو حذوه في تهدئة النفوس وإدانة كل الإساءات وإبقاء الإختلاف السياسي في إطاره الديمقراطي الراقي.

وقد جرت إتصالات بين النواب آلان عون وهادي أبو الحسن، ومنسق تيار بعبدا في التيار الوطني الحر ربيع طراف ووكيل الداخلية في الحزب الإشتراكي في المتن الأعلى عصام المصري وإتفق على التهدئة وطيّ صفحة السجالات الحادّة.