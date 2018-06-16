بالفيديو - انجاز فني لبناني جديد في قعر البحر

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عالم ما تحت البحار لطالما احتوى على اسرار وجمال لا يعرفه سوى من يقصده.. فأتى الفن التشكيلي ليضيف جمالية على قعر البحر في لبنان

جمعيّةBelieve in Lebanon بشخص مؤسستها كوليت حداد نظمت معرضين للفنون التشكيلية في نادي الـ ATCL وذلك بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، ونادي الـATCL، ونادي الغطس Octopus Team. ضمّ المعرضان رسومات ومنحوتات وموازييك وأعمال حرفيّة متنوّعة ووُضعت 150 لوحة تحت الماء لكسر رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس عن "أكبر معرض للصور تحت الماء"، بعدما كان الرقم الرابح الاخير من انجاز مركز حمدان بن محمد في العام 2014 على أثر عرضه لـ100 صورة تحت الماء في دبي

الهدف الاساسي من هذا الانجاز الاضاءة على السياحة والغطس في لبنان الذي يفوق بأهميته باقي الدول المجاورة

المعرض تحت الماء مستمر حتى نهاية موسم الغطس أي أواخر فصل الصيف، وهو يشكل صرخة للحفاظ على البيئة المائية