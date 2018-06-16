درغام: مهما مارس جنبلاط من وسائل ضغط فلن يصل الى اي مكان

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وصف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بـ"الفاسد" وتاريخه يشهد على ذلك، وماضيه قتل واجرام، وشخصيته شخصية "مريضة"، وبالتالي لا يحق له ان يتكلم عن الانسانية ومعاني الانسانية، فهو لم يعشها ولم يمارسها.



وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، رفض درغام كل الاتهامات التي تساق الى التكتل والتيار الوطني الحر بأنه يسعى الى تعويم النظام السوري، مشددا على اننا كل ما نسعى اليه هو عودة سريعة وكريمة للنازحين، لافتا الى ان ما يهمنا هو تأمين هذه العودة مهما كان السبيل لذلك.



وعن موقف الرئيس سعد الحريري الذي لا يبدو متحمسا الى الطرح الذي قدمه الوزير جبران باسيل، تمنى درغام على الحريري وضع يده على الملف، شرط السرعة في الانجاز، لان الاوضاع في لبنان باتت تنذر بكارثة وطنية لا يمكن لأية جهة ان تتحملها.



وكرر درغام: نصر على هذه العودة، ولا مشكل لدينا مع اي اسلوب يتّبع كي نصل الى هذا الهدف.



وردا على سؤال حول العلاقة مع المفوضية العليا للاجئين، اجاب درغام: مشكلتنا مع الامم المتحدة في ملف اللجوء ككل مستمرة منذ اكثر من 70 سنة، وخير دليل اوضاع المخيمات الفلسطينية، ونخشى من تكرار ذلك مع النازحين السوريين.



وسئل: هل المشادات الكلامية التي حصلت يوم امس على خلفية الموقف الذي اطلقه جنبلاط ستؤثر على مسار تأليف الحكومة، اعتبر درغام ان جنبلاط يقوم بامرين بنفس الوقت: اولا ينفذ اجندة خارجية، وثانيا: يستثمرها في ملف تشكيل الحكومة.



وتوجه الى جنبلاط قائلا: مهما مارست من وسائل ضغط فلن تصل الى اي مكان.



وفي سياق متصل، نفى درغام وجود اي علاقة ما بين ملف عودة النازحين السوريين وملف مرسوم التجنيس، قائلا: لا يجوز استغلال ملف للتغطية على آخر، مضيفا: ملف التجنيس بات في عهدة الامن العام من اجل التدقيق بالاسماء واتباع الاصول القانونية، مشددا على ان كل صاحب حق سينال حقه.

وختم: في حال شاب هذا المرسوم اي خطأ، فاننا نطالب بتصحيحه، وهذا ما يعبّر عن جرأة وشفافية من قبلنا، حيث وضعنا الملف في عهدة المعنيين.