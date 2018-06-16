الصراف: نرفض اي شكل من اشكال المس بالرئيس الذي مدّ يده الى الجميع دون استثناء

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أكد الوزير يعقوب الصراف ان" رهان البعض على طرق باب اللاجئين السوريين للدخول في مزايدات أو صفقات دولية او اقليمية هو محض اوهام وبالذات في هذا العهد."

وشدد الصراف على : "اننا نرفض اي شكل من اشكال المس بالرئيس الذي مدّ يده الى الجميع دون استثناء ونؤكد على استمرار مسيرة الاصلاح ومحاربة الفساد في العهد الذي برهن أنه قوي بوحدتنا وصمودنا في ظل كل العواصف والازمات التي تمر بها منطقتنا ولسنا بحاجة الى شهادة من أحد وخصوصا من أصحاب التاريخ الحافل ".

وتابع الصراف :" ان عهد الفساد والفاسدين وحيتان المال قد ولى الى غير رجعة، ونحن اذ نطالب بعودة مدروسة وكريمة وآمنة للاجئين الى وطنهم، نرفض ما جاء من كلام يحث على بقائهم لاسيما في ضوء ما يحدث من تغيرات على الساحة الاقليمية والدولية وتلويح بتوطين رفضناه سابقا ونرفضه الآن".

وختم الصراف قائلا : "نحن نؤمن ونعرف ان اللبنانيين يدركون حجم الأزمة اذ انهم الذين يعيشون انعكاساتها السلبية كل يوم، لنصغي اذا الى شعبنا ووطننا فقط من الآن فصاعدا."

كلام الصراف، جاء خلال جولة تهنئة قام بها في عكار، لمناسبة عيد الفطر، رافقه فيها عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور، وعضوي مجلس القضاء هزاع عثمان ومنسقة الارشاد والتوجيه في عكار ليلى كفروني، ومنسقي التيار الوطني الحر في هيئة القريات فرانسوا حبيب وهيئة جديدة القيطع محمد مصطفى، حيث زار عددا من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية في عكار.

كما وقام الصراف بأداء واجب التعزية بالشيخ العلامة عمر خالد الكيلاني في مسجد الرحمن في طرابلس.