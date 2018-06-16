شاب عشرينيّ يخطفه الموت بحادث مروّع!

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توفي الشاب حسن حسين الأخرس من بلدة كفرتبنيت، اثر حادث سير وقع منتصف ليلة الجمعة - السبت بين سيارة من نوع "رابيد" يقودها السوري "ع. ع. م." (30 عاما) من جهة، وبين دراجة نارية يقودها الأخرس (25 عاما)، ما أدى الى إصابة الأخرس بكسور ورضوض ونقل الى مستشفى النجدة الشعبية في النبطية وهو في حال حرجة، تولى مخفر درك النبطية التحقيق بالحادث، وأوقف السوري بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بشخص القاضي عباس جحا.



وصباح اليوم توفي الأخرس، وسيوارى الثرى عند الحادية عشرة قبل ظهر يوم غد في بلدته كفرتبنيت في النبطية.