من هو اللاعب اللبناني الذي شارك اليوم في كأس العالم؟!

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شارك اللاعب أندور نبوت في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في اطار المجموعة الثالثة من مباريات كأس العالم روسيا 2018، من ضمن صفوف المنتخب الاسترالي، ضدّ المنتخب الفرنسي حيث انتهت المباراة بفوز فرنسا 2-1.



وأندرو نبوت، هو لاعب في مركز الهجوم في المنتخب الاسترالي من أصل لبناني، ولد في 17 كانون الاول 1992 في مدينة ملبورن في أستراليا، يلعب حالياً مع نادي "أوراوا رد دايموندز" في اليابان.



في سنة 2018 بدأ باللعب مع منتخب أستراليا لكرة القدم وأختير في التشكيلة الأساسية للمنتخب في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

يشار الى أن أندرو خرج في منتصف عمر المباراة تقريباً من أرض الملعب.