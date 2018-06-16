مفاجأة طقس لبنان.. الأمطار عائدة!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة، مع تساقط امطار خفيفة ومتفرقة صباحا، مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة متمركزة جنوب مصر تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، حيث تبدأ بالانحسار اعتبارا من صباح الاحد.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.

يوم غد الأحد: غائم جزئيا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود لمعدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة، وتساقط امطار خفيفة و متفرقة صباحا، مع ضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع رياح ناشطة، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، واستقرارها على الساحل، مع ضباب على المرتفعات، وأمطار خفيفة صباحا خاصة شمال البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 36 درجة. فوق الجبال من 14 الى 30 درجة. في الارز من 8 الى 25 درجة. في الداخل من 13 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. تشتد في المناطق الشمالية مساء لتصل الى 55 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85 %.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51.