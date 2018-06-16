تويني عبر تويتر: ليتنا نتعلم!‎

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غرّد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً:



"فخامة رئيس الجمهورية، يبقى أمل الناس وأهل الخير والشرفاء أن العهود السابقة منذ الاستقلال بأغلبيتها أنتجت خنوعاً امام العدو في ضعفها وإرادتها المكبلة وانجرافاً في حروب أهلية ناتجة عنها أو خارج ارادتها وهذا مثبت لدى الجميع، فويلات حروبنا وقتل أنفسنا لن تعاد."



وتابع في تغريدة ثانية: "ليتنا اليوم نعيد الحق الى أصحابه ونعيش مجدداً مرفوعي الرأس بإرادتنا الوطنية الحرة بدون شرذمة وتشكيك وهذا لا يخدم الا العدو الذي لن يرحم بلدنا لو وجد فجوة يتسلل منها كما فعل مرات عديدة. ليتنا نتعلم!"